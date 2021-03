160 anni Unità d’Italia, Montaruli: "Fratelli d’Italia riqualifica il Parco della Rimembranza"

Questo pomeriggio i militanti, dirigenti e candidati di Fratelli d'Italia si sono recati al Parco della Rimembranza sulla collina di Torino al fine di provvedere alla pulizia dello stesso contribuendo così alla sua riqualificazione, nell’ambito dell’iniziativa “Le radici della memoria”.

"Nei 160 anni dell’Unità d’Italia - spiega la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli - quasi a 100 anni dall’istituzione di tali luoghi abbiamo deciso di mobilitare iscritti e militanti per conferire nuovo lustro e onore a posti-simbolo della nostra identità e dei valori patriottici, coniugando l'ambiente con il nostro amore per l’Italia. Abbiamo così ripulito le targhette dedicate ai caduti del parco, affinché tornassero a splendere ricordando a chi passa il sacrificio di un'intera gioventù. Speriamo che anche da parte delle istituzioni possa arrivare la stessa attenzione. Il Comune di Torino, quest'anno, pure essendo stata la prima capitale, ha annullato le celebrazioni per i 160 anni. Non certo un bel segnale".