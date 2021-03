Sprint di nome e di fatto: il bando della Camera di Commercio va quasi "esaurito" in poche ore

Sprint di nome e di fatto. Sono bastate poche ore, al nuovo bando della Camera di Commercio di Torino, per fare il "pieno" di candidature: ben 841 tra le piccole e medie imprese in sole 24 ore, per un totale di 1,9 milioni di euro.

Si prosegue con l’accettazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili, anche se la graduatoria sarà stilata fino a un totale di 3 milioni, per poter avere eventuali subentri in caso qualche candidatura non fosse accettata, al momento dell'istruttoria.

“Interveniamo a rimborsare una vasta gamma di spese sostenute dalle aziende in questo periodo di pandemia, dagli investimenti in digitale e smart working agli interventi per riorganizzare gli spazi di lavoro – spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino –. In poche ore abbiamo quasi esaurito i fondi disponibili, pari a 2 milioni di euro; ora contiamo di velocizzare al massimo le istruttorie per garantire pagamenti rapidi a tutti coloro che ne avranno diritto”.

Le domande verranno valutate in ordine di arrivo. Ogni voucher può valere fino ad un massimo di 3mila euro ad azienda, a copertura del 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili.