In manette 26enne romeno pluripregiudicato per reati contro il patrimonio

Stava camminando su corso Orbassano in prossimità del Parco Rignon con a tracolla una borsa in tela, quando alla vista degli Agenti della Squadra Volante si è irrigidito ed ha accelerato il passo cercando di far perdere le proprie tracce.

Ma il giovane è stato ben presto raggiunto; si è mostrato insofferente al controllo, presentando le mani sporche di nero: nelle sue tasche, un coltellino, un taglierino e ben 12 lame sempre per taglierino. All’interno della borsa che lo stesso aveva al seguito, 7 raccordi in ottone aventi alle estremità la manichetta di un idrante tranciata e 4 riduzioni in ottone per idranti.

Dalle indagini effettuate nell’immediatezza è emerso come il giovane aveva perpetrato poco prima un furto di ottone tagliando con il taglierino in suo possesso i raccordi dagli idranti posti nel parcheggio sotterraneo di un grande supermercato di Corso Cosenza. Il ventiseienne, che risulta sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso il Commissariato San Paolo ed è colpito dalla misura dell’Avviso Orale del Questore di Torino, ha numerosissimi precedenti per furti analoghi.

Il giovanene è stato arrestato dai poliziotti per furto aggravato.