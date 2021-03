Va a fuoco l'edificio abbandonato tra corso Orbassano e strada del Portone

Un rogo è scoppiato questa sera all'interno di un edificio in corso Orbassano 444, abbandonato da anni. L'immobile, di proprietà del Comune, all'angolo con strada del Portone, era stato oggetto di un'interpellanza in Circoscrizione 2 da parte dei Moderati, che avevano chiesto alla giunta Appendino di farsi carico dello stato di degrado in cui versava.

L'immobile presentava diverse tracce di amianto, rimosse in buona parte dalla Città lo scorso anno. Ma finora era rimasto "sotto osservazione", come dichiarato all'assessore all'urbanistica Antonino Iaria, "per la presenza di alcuni serramenti da rimuovere", contenenti ancora mastice isolante con amianto.

Non agibile e non idonea a qualsiasi attività, la struttura era stata inserita nell'elenco degli immobili potenzialmente oggetto di "pratiche dei beni comuni" in quanto luogo strategico, vicino alla cittadella del Politecnico di Mirafiori e alla futura fermata della linea 2 della metropolitana.