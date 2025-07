Mirafiori, la pioggia della notte allaga la Carrozzeria e fa danni ai cavi elettrici: 450 operai vengono rimandati a casa

Il maltempo colpisce anche le fabbriche. Dopo le forti precipitazioni della scorsa notte, infatti, presso lo stabilimento di Mirafiori gli addetti della Carrozzieria sono stati rimandati a casa proprio a causa dei danni riportati per la pioggia.



L'acqua si è infatti infiltrata andando ad allagare alcune aree della fabbrica. In particolare, il danno maggiore è stato riportato da un cosiddetto "blindo", ovvero una grande canalina utilizzata per far passare i cavi della corrente che alimentano le linee. Di conseguenza, circa 450 persone sono state lasciate libere dal lavoro.



Problemi vengono segnalati dai lavoratori anche al controsoffitto nella mensa di Economia Circolare e Presse.