Bcc di Casalgrasso e Sant'Albano Stura, continua a crescere l'utile netto: nel 2020 l'utile netto a 3,6 milioni

“Nel corso del 2020 sono stati elargiti contributi a sostegno del territorio per più di 268 mila euro – commenta il direttore generale Mauro Giraudi –. Oltre ad aver aiutato le imprese e le famiglie in difficoltà, la banca ha erogato contributi per oltre 100 mila euro a sostegno degli ospedali e delle associazioni impegnate in prima linea nella lotta alla pandemia”.



Anche il primo trimestre 2021 registra dati confortanti. “Il nostro impegno prosegue anche quest’anno. Vogliamo continuare a sostenere tutte le nostre imprese e famiglie per superare questo momento di estrema difficoltà. E lo faremo a prescindere da tutte le difficoltà che ci impone la normativa europea di cui si è diffusamente parlato e scritto negli ultimi mesi”, conclude il direttore Giraudi.