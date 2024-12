Il cimitero di Nichelino fa di nuovo i conti con vandali e ladri

A Natale siamo tutti più buoni? Mica tanto, di sicuro vandali e incivili hanno di nuovo preso di mira il cimitero di Nichelino, dimostrando di non aver rispetto neppure per i morti.

Ancora furti di fiori e piccoli oggetti

Dopo gli episodi che si erano registrati a novembre, negli ultimi giorni di nuovo sono stati segnalati furti di piante e di piccoli oggetti lasciati accanto alle tombe da parte di parenti e amici. L'ultima segnalazione è giunta da una madre che era andata a far visita al figlio scomparso.

Dalla tomba sono sparite delle piantine e alcuni angioletti, che erano stati messi dai fratellini del defunto.

La rabbia della madre e dei parenti

Si tratta anche in questo caso di oggetti di valore piuttosto modesto, ma di grande valenza affettiva, spesso collocati in occasione di ricorrenze come Ognissanti o le festività di Natale.

Ed invece c'è chi non trova di meglio che portare via questi oggetti, sapendo bene di farla franca, perché in molti casi questi episodi (nonostante l'impegno delle forze dell'ordine) restano impuniti.