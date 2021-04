Torino diventerà distretto turistico, arriva l'ok del Ministero

Torino diventerà distretto turistico. Oggi il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato il decreto che dà il via libera al progetto, promosso a giugno 2020 dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore al Commercio, Cultura e Turismo Vittoria Poggio insieme al Prefetto di Torino Claudio Palomba.

Riconosciuti dal Governo come strumento per potenziare la valorizzazione dei territori, tra i vantaggi offerti dai Distretti turistici c’è la possibilità di creare un'area a burocrazia zero e ottenere più risorse per progetti pilota.

"Un atto - commenta Garavaglia - che la città aspettava da troppo tempo”. "Un’iniziativa indispensabile per la città - aggiunge l'assessore regionale Fabrizio Ricca - che potrà dare impulso all’attività economica della città, oggi più che mai necessaria dopo gli effetti negativi della pandemia sul tessuto industriale del territorio”.

“Non a caso – ha rilevato Garavaglia - il decreto era stato richiesto dalla totalità dei soggetti economici. E non solo”.

"É un'ottima notizia per Torino, per il tessuto economico e per il comparto turistico-ricettivo in un momento di profonda difficoltà". Il presidente di Federalberghi Torino, Fabio Borio, ha commentato così la firma del decreto che istituisce il Distretto turistico della città di Torino. "Ringraziamo la Regione, il Comune e la Prefettura e confermiamo la nostra disponibilità a collaborare attivamente per dare un futuro turistico alla nostra città".