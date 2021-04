Ex Embraco, in tenda da tre giorni davanti alla prefettura: "Non ce ne andiamo senza una risposta positiva"

Sono scesi di nuovo in piazza nei giorni scorsi, per la manifestazione organizzata davanti alla Prefettura per chiedere un nuovo impulso al progetto Italcomp e non se ne sono più andati. A 15 giorni dai licenziamenti collettivi

Presidiano di giorno (perché di notte non gli è stato permesso) con cartelli e una tenda da campeggio, per non fare spegnere i riflettori su una vicenda che ormai è a 15 giorni dall'epilogo peggiore, quello dei licenziamenti collettivi. Gli operai: "Il Governo deve coinvolgerci"

"Non ce ne andiamo di qua - dicono gli operai - finché non avremo una risposta. Una risposta positiva. Il governo sembra che voglia affrontare il tema senza nemmeno coinvolgerci e non può andare in questa maniera".