La Reale Mutua Basket Torino a Bergamo. Cavina: "Avversario da non sottovalutare"

Ultime gare della stagione regolare per i gialloblù, prima della fase ad orologio con le prime tre del girone "rosso"

Ultime tre gara di stagione regolare per la Reale Mutua Basket Torino: si inizia questa sera a Bergamo per il recupero della seconda giornata di campionato, si prosegue con uno specialissimo “back to back” al Pala Gianni Asti ancora contro Bergamo per il recupero della quindicesima giornata e si conclude con l’ultimo turno di campionato, in casa della Tezenis Verona. “Siamo in procinto di affrontare una settimana con tre partite ravvicinate e arriviamo da una partite di mercoledì contro Casale: la priorità è dare spazio al recupero e focalizzare il lavoro su pochi aspetti, sia tecnici che atletici. - commenta coach Cavina alla vigilia del match - Giocheremo contro Bergamo che è una squadra interessante, fatta di tanta giovani, che gioca una pallacanestro organizzata, con due giocatori stranieri esperti. Ha certamente raccolto meno di quanto ha fatto vedere in campo, dovremo giocare con grande intensità e usare queste partite per preparare al meglio la fase finale della stagione”. Sfida inedita - a tre giornate dalla fine un’altra delle “particolarità” del campionato di quest’anno - per coach Cavina che non intende sottovalutare un avversario che, nonostante la posizione di classifica, è stato in grado di strappare, poche settimane fa, i due punti a Tortona. Punto di forza dell’attacco lombardo è il duo americano composto da Rodney Purvis e Tony Easley, capaci di mettere a segno rispettivamente 14.3 e 12.1 punti di media a partita. Alibegovic e compagni dovranno fare attenzione anche a Rei Pullazi, centro italo-albanesi, che sta viaggiando a 14 punti e quasi 7 rimbalzi di media, e a Ruben Zugno, uno dei giovani playmaker più interessanti del campionato. La Reale Mutua, reduce dall’ottima vittoria contro Casale, dovrà fare ancora a meno di Ousmane Diop, alle prese con un problema al ginocchio. Palla a due alle 18.00, diretta streaming su LNP Pass.

