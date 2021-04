Stellantis vista con gli occhi dell'indotto: "Necessario tagliare gli sprechi, ma qui ci sono eccellenze"

"Una grande opportunità per tutti, ma bisogna lasciarsi alle spalle i ragionamenti troppo personalistici e territoriali". Non smette di far discutere la fusione tra Fca e Psa Group, che con Stellantis si prepara a modificare gli equilibri (esterni e interni) del mondo automotive. Ma accanto alle prospettive, non mancano i timori. Sia sul fronte dell'occupazione (di cui sono interpreti i sindacati, che tra pochi giorni incontreranno i vertici del Gruppo), sia sul fronte della sub-fornitura, che ora si trova a fare i conti con una concorrenza decisamente più folta.

Ne sa qualcosa Enrico Maria Rosso, imprenditore torinese dell’automotive e ceo della Ht&l Fitting, azienda che ha una delle sue sedi a Grugliasco ed è attiva nel trattamento dei pneumatici. Rappresentante Onorario della Camera di Commercio Americana per il Piemonte, si era candidato alla presidenza dell'Unione Industriale di Torino in alternativa a Giorgio Marsiaj. "E’ evidente che le logiche di uno dei maggiori Gruppi industriali Mondiali costruttori di automobili di eccellenza non può esistere se non con il pieno controllo delle produttività, dei suoi costi e dei tagli agli sprechi che purtroppo per tanti anni anno alimentato questo Paese".

Ma accanto a questi difetti, Torino e provincia (così come il resto del Paese) hanno saputo anche mettere in mostra le caratteristiche migliori. "Eccellenze e distretti Industriali - dice Rosso - che non sono secondi a nessuno ed è questa secondo me la forza su cui basarci per un rilancio vero e strutturale del nostro comparto manifatturiero".

Secondo uno degli esponenti della subfornitura torinese (Ht&l Fitting produce circa 10 milioni di ruote, negli 8 stabilimenti sparsi per il mondo), però, non basta essere eccellenze: "Gli imprenditori torinesi e quelli italiani devono sapersi reinventare attraverso logiche di innovazione, sostenibilità e credibilità che hanno sicuramente nel loro dna".