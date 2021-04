Arte e web: le possibilità che si aprono sono infinite

Fabiana Macaluso conosce la simpaticissima Brunella Smile Forever di Napoli tramite il web e ne nasce una meravigliosa collaborazione per il Progetto My Life di Brunella; l’artista Fabiana Macaluso sposa il progetto collaborando con lei a dirette web nella pagina Facebook e insieme creano un salotto per chiunque abbia una bella storia da raccontare o un bel progetto nell’arte, nella cultura, nella musica nel benessere regalando bellissimi momenti culturali alle persone!

Brunella Smile Forever collabora con alcune agenzie di eventi e spettacoli e conosce tantissimi cantanti perché, quando è possibile, a livello amatoriale, fa la presentatrice.

Il progetto My Life è un programma di Benessere generale fisico e mentale nato da una grande ammirazione e rispettato verso l'amore per la vita la campagna, le piante, la natura, la musica, la meditazione e l'amore per la città di Napoli.

Nel progetto, inoltre, sono inclusi argomenti di diritto del lavoro, della salute e si parla di violenza sulle donne e sugli animali.

Brunella Alberini è una donna della Provincia di Napoli, conosciuta come Brunella Smile Forever proprio perché è una persona gioiosa, che, durante il lockdown 2020, mentre il mondo si era fermato e tutte le possibilità di lavorare erano state chiuse, non perde il suo sorriso, trasforma il suo dolore in forza utilizzando il suo tempo nel dedicarsi a scoprire i benefici della campagna, seminando piante e fiori, rallegrando con tutta la sua creatività, donando consigli e suggerimenti di come star bene attraverso la meditazione, allontanando ansia e stress ma con energia del sole per ritrovare buon umore, calma e accrescendo l'autostima, aggiungendo la musica come terapia alle proprie giornate ( musica terapia) tutto tramite i social!

Proprio attraverso il web Brunella incontra l’artista internazionale Fabiana Macaluso di Torino di radici anch’essa napoletane e siciliane e scoprono di avere gli stessi ideali e progetti: aiutare le persone che hanno un dono da raccontare tramite il web.

Uniscono i due progetti My Life di Brunella e il Virtual Art Workshop Social Group arte nel mondo no profit e aggiungono argomenti come arte terapia, pittura, scultura, writing e street art!

Proseguono con gran successo coinvolgendo, con gioia e passione, molte persone alle quali si uniscono attori dello spettacolo, cantanti, musicisti e portando il messaggio del benessere, rimanendo uniti anche se distanti, in un periodo storico molto difficile per tutti, attraverso vari canali Facebook.

Dichiara Fabiana Macaluso: “Il nostro obbiettivo un giorno è di condurre insieme un programma televisivo, per poter continuare il nostro progetto e includere tutte le persone che ne sono state oggi parte!

Io ho iniziato molti mesi fa con le dirette web Facebook sulla pagina Città & Tempo di Eugenio Costa editore di Milano, che mi ha dedicato una rubrica personale dove poter fare le dirette con gli artisti nel suo canale, artisti del mio progetto di arte virtuale e anche esterni al progetto, penso che l’incontro con Brunella non sia stato un caso e che il destino abbia voluto farci conoscere perché siamo molto simili: amiamo aiutare le persone.”

