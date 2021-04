A Torino inaugurato il centro vaccinale del Lingotto: arriverà a somministrare 1.500 dosi al giorno [VIDEO e FOTO]

Un nuovo centro vaccinale, il più grande di Torino. E' stato inaugurato ieri all'interno del centro commerciale un nuovo hub per le vaccinazioni anti Covid-19 presso il Lingotto.

Grazie ai suoi 1200 mq e 20 box vaccinali ha una potenzialità di 1500 dosi al giorno di vaccino anti-Sars- CoV-2.

Dove si trova il centro vaccinale

L’ingresso pedonale è da Via Nizza 280: una comodità per i cittadini che possono scendere alla fermata metro Lingotto e/o alla corrispettiva fermata bus n. 18 e 35, entrare nel centro commerciale ingresso Pad. 5 e raggiungere il piazzale sul lato Ferrovia. L’ingresso in auto da via Mattè Trucco (P7) è riservato ai cittadini che hanno ricevuto la convocazione per la vaccinazione, da mostrare per usufruire del parcheggio gratuito. Qui è stata allestita un’area attrezzata per accogliere persone con difficoltà di deambulazione.

Come è organizzato l'hub vaccinale del Lingotto

All’ingresso della struttura il cittadino viene accolto da un operatore dedicato alla misurazione della temperatura e ritira il numero di accesso presso il desk accoglienza. E’ prevista una sala d’attesa pre-vaccino con sedie opportunamente distanziate. Il cittadino, tramite il numero, viene poi chiamato con annuncio vocale e segnalazione sul monitor. Arrivato nel box, consegna il modulo per il consenso informato e l’équipe sanitaria procede con l'anamnesi dello stato di salute e con l’inoculazione della dose vaccinale.

Il contributo del Lingotto

Effettuata la vaccinazione, il cittadino può attendere 15 minuti nella sala di osservazione presidiata da personale sanitario. "Siamo entusiasti di aver contribuito alla realizzazione di questo hub vaccinale - sottolinea Fabrizio Cardamone, direttore del Centro Commerciale Lingotto – e di essere parte attiva nella lotta al Covid-19 attraverso un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato e un contributo".