Gioco d'azzardo, minacce di morte al Consigliere regionale Diego Sarno: "Io non mi fermo"

"Nell'attività politica si mette in conto di ricevere attacchi e anche insulti ma minacce di morte no. Oggi, in particolare il web, funziona così ma quando martedì prossimo torneremo fisicamente in Aula a Palazzo Lascaris e con tutta probabilità si terrà in contemporanea una manifestazione degli operatori e lavoratori del gioco d'azzardo e qualcuno arriva a scrivere certe affermazioni, credo si sia davvero superato il limite". Così, con un lungo post su Facebook, il Consigliere regionale del Pd Diego Sarno ha raccontato la vicenda che lo ha visto, suo malgrado, protagonista.

"Muori maledetto, come stai facendo morire noi operatori senza lavoro e senza stipendio", è stato scritto su Facebook all'indirizzo dell'ex assessore del Comune di Nichelino. "Tutto inizia quando, già in tempi non sospetti, sia da militante di Libera e coordinatore di Avviso Pubblico che come assessore della Città di Nichelino, ho scelto di schierarmi per la salvaguardia della Legge regionale del 2016 sul contrasto al gioco d'azzardo patologico: ritengo che questa legge sia giusta semplicemente perchè lo dimostrano in maniera inconfutabile i dati sanitari ed economici di questi anni - ha aggiunto Sarno riavvolgendo il nastro di quanto accaduto - Per questo ho speso le mie energie a suo favore. Oggi la maggioranza in Consiglio regionale la vuole cambiare e noi abbiamo semplicemente fatto il nostro lavoro restando fedeli ai nostri ideali: quello di opporci".