Valanga sul Monte Albergian a Pragelato: travolta una scialpinista

Valanga questo pomeriggio verso le 14 nella zona del Monte Albergian, nel comune di Pragelato. Coinvolta una donna che è stata raggiunta dal Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte con grande difficoltà per il vento.

L'equipe completa di unità cinofila da valanga è sbarcata a valle del punto dell'incidente con una squadra di quattro tecnici di valle in una seconda rotazione.

Nel frattempo, la donna era stata estratta in autosoccorso dal compagno di gita e presentava un forte trauma toracico e un principio di ipotermia, pur essendo vigile. È stata quindi raggiunta dalla squadra che le ha prestato le prime cure e ha proceduto con l'imbarellamento per il trasporto a valle perché l'elicottero non era più in grado di intervenire a causa del vento.



Da valle è stata preparata una squadra di una quindicina di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, comprensivi di un medico volontario che hanno proceduto via terra in direzione della paziente.

La barella è stata recuperata verso l'alto per un lungo tratto e in questo momento procede via terra in discesa, assicurata dai tecnici, in direzione di Pragelato.

Nella stessa giornata si è verificata un'altra valanga in Val Maira a quota 2300 m e che ha coinvolto due scialpinisti stranieri, un uomo e una donna. Quando i soccorritori sono giunti nel punto dell'incidente, i due travolti erano già stati estratti dalla neve in autosoccorso da altri scialpinisti che si trovavano in zona. La donna è deceduta, mentre l'uomo è in gravi condizioni di ipotermia.