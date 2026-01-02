Venaria piange la scomparsa di Carlo Balma, vittima di un terribile incidente

Venaria piange la scomparsa di Carlo Balma, pensionato 73enne investito il 30 dicembre scorso mentre attraversava via D’Annunzio all’angolo con via IV Novembre.

Da giorni al San Giovanni Bosco

Dopo aver lottato per giorni tra la vita e morte al San Giovanni Bosco, alla fine non ce l'ha fatta. L’uomo stava attraversando sulle strisce quando una Nissan Micra, condotta da una 45enne, l'ha travolto.

La donna si è subito fermata per chiedere l'intervento dei soccorsi, ma fin dal suo ricovero in ospedale è apparso evidente che le condizioni dell'uomo erano gravissime.

Il cordoglio del sindaco Giulivi

"Esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Balma, storico ex commerciante della nostra città. La sua improvvisa dipartita ha lasciato un grande dolore in tutta la comunità venariese", ha scritto su Fb il sindaco Fabio Giulivi.

"Generazioni di bambini, ragazzi e famiglie si sono fermate davanti alla vetrina del suo negozio in viale Buridani. Tutti incantati ad ammirare i pesciolini e le tartarughe, trasformando quel semplice gesto in un piccolo rito quotidiano, fatto di stupore, curiosità e sorrisi. Con il suo lavoro, svolto fino alla pensione con passione e dedizione, ha contribuito a costruire quel tessuto di relazioni e di comunità che rende Venaria Reale una città viva e speciale", ha proseguito Giulivi, che ha voluto far giungere alla signora Patrizia, alla famiglia e a tutti coloro che ne piangono la perdita, il pensiero di tutta Venaria Reale.