Arrestato il truffatore seriale di anziani: almeno 14 le persone raggirate mentre prelevavano al bancomat [VIDEO]

Si sarebbe reso responsabile di ben quattordici furti a danno di anziani, tutti commessi nel Pinerolese e Comuni limitrofi tra l’agosto e il novembre scorso: è stato arrestato nei giorni scorsi un 37enne nordafricano, senza fissa dimora, che gravita in zona, finito al centro delle indagini dei carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pinerolo.

Tutto è cominciato con la denuncia fatta quest’estate da un ottantenne, derubato di 800 euro da un uomo che aveva finto di aiutarlo ad eseguire l’operazione mentre stava prelevando i contanti dal bancomat di una banca di Pinerolo.

Gli investigatori, raccolte le immagini di videosorveglianza dello sportello, si sono subito attivati al fine di individuare l’autore, raccogliendo contemporaneamente denunce da parte di persone anziane. Gli altri colpi sono stati ad Airasca, Cumiana, Giaveno, Perosa Argentina, Piscina e Villar Perosa.

A incastrare il malvivente, il modo d'agire che è risultato essere simile in tutti i furti commessi: avvicinare le anziane vittime - che si recavano, da sole, a prelevare denaro al bancomat - distrarle facendo credere loro che l’ATM non funzionasse e impossessarsi, furtivamente, del denaro erogato.

Le vittime, nella maggior parte dei casi, realizzavano solo in un secondo momento il furto subìto o, come accaduto a volte, l’utilizzo delle loro carte di credito. I colpi sono stati

L'uomo arrestato, residente a Pinerolo, deve rispondere delle accuse di furto aggravato e di utilizzo indebito di carte di pagamento ed è stato portato nel carcere di Torino.