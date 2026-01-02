Chieri, arrestata una truffatrice che aveva rubato un Rolex da 15mila euro a una donna ultraottantenne

La Polizia ha arrestato a Chieri una donna di 36 anni, accusata di furto aggravato commesso in un’abitazione di una persona anziana. Secondo le prime ricostruzioni, la malvivente era riuscita a introdursi nella casa della vittima, ultraottantenne, dopo averne carpito la fiducia con un trucco e aveva portato via un Rolex da 15mila euro.

In particolare, l’anziana era stata contattata da un falso maresciallo delle Forze dell’ordine che le comunicava che il marito era in caserma poiché con la sua autovettura era stata commessa una rapina in gioielleria. Il sedicente maresciallo le aveva poi chiesto di raggruppare tutti i gioielli perché sarebbe passato un “perito” per verificare che non fossero gli stessi della rapina. Una strategia già messa in atto e smascherata in altri episodi simili, proprio a Torino e provincia.

Poco dopo era giunta in casa la donna, che si era fatta consegnare gli oggetti preziosi, tra cui l'orologio di grande valore. A quel punto, una pattuglia della Squadra Mobile ha bloccato la donna recuperando l’orologio, che è stato restituito alla proprietaria. La Procura della Repubblica di Torino ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.