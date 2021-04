Sindacato di polizia contro i No Tav: "Teppaglia violenta, buona solo a delinquere"

"Il movimento No Tav ha dato nuovamente dimostrazione di avere al suo interno frange di violenti che spesso nulla hanno a che vedere con quei territori. Che provengono dall'estero ogni qual volta vi siano manifestazioni, al fine di creare disordini e scontri con la polizia: per questa teppaglia, ogni scusa è buona per delinquere". Sono parole durissime quelle che Luca Cellamare, segretario provinciale di Torino del sindacato di polizia Lo Scudo riserva ai manifestanti No Tav che nella giornata di ieri, in Val Susa, hanno bloccato l'A32.

"Un plauso ai poliziotti che, ancora una volta, con gli strumenti obsoleti, sono riusciti a mettere ordine in quello che spesso si trasforma in un business mediatico e fa comodo a qualcuno per un pugno di voti" prosegue il sindacalista.