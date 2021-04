Boni in tour a Rivoli, Collegno e Grugliasco: “Tav darà effetti ambientali positivi”

Nell'ambito della due giorni di promozione delle politiche di area vasta della città metropolitana, Igor Boni , candidato alle primarie del centrosinistra torinese, sostenuto da +Europa e Radicali Italiani, ha effettuato tre comizi in strada nelle piazze di Rivoli, Collegno e Grugliasco per ribadire le ragioni del si alla Tav .

"Lo diciamo da vent'anni e per molto tempo quasi da soli. La linea ad alta velocità è uno dei volani di sviluppo dei nostri territori, è un'opera dai positivi effetti ambientali per la riduzione delle emissioni del trasporto su ferro rispetto a quello su gomma, connette la nostra area all'Europa per commerci, turismo, trasporti” spiega l’esponente dei Radicali Italiani.