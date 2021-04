Sport |

Road to playoffs, il calendario della seconda fase della Reale Mutua Basket Torino

Avversarie le prime tre classificate del girone Rosso: Forlì, Napoli e Scafati

Forlì, Napoli e Scafati avversarie di Torino nella fase a orologio

Si accende definitivamente la stagione della Reale Mutua Basket Torino, arrivata nel momento clou dell’anno. Dopo il primato in stagione regolare, la truppa di coach Cavina è pronta ad iniziare, domenica al Pala Gianni Asti, il cammino nella seconda fase. Avversarie le prime tre classificate del girone Rosso: Forlì, Napoli e Scafati. Saranno i partenopei di coach Sacripanti, freschi vincitori della Coppa Italia, i primi avversari della Reale, palla a due domenica alle ore 17. Trasferta infrasettimanale a Scafati, mercoledì 28 ore 20.45, chiusura del mini-girone di andata domenica 2 maggio alle 20.45 con Forlì. Domenica 9 maggio lunch-match con Napoli, alle ore 12, mercoledì 12 ritorno con Scafati, ore 20.45. "Fine dei giochi" il 16 nella trasferta forlivese alle ore 17. Sei partite di altissimo livello, con avversarie ambiziose e con roster costruiti per arrivare in fondo. Al termine del girone saranno definite le due teste di serie dei tabelloni play-off, oltre che gli accoppiamenti per i quarti.

comunicato stampa

