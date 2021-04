L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ci dicono le stelle

ARIETE : Piuttosto demotivati non renderete un granché nel corso di una settimana che vi vedrà spettatori e protagonisti di accadimenti piuttosto seccanti così come un mancato pagamento o il comportamento di furbi da tre cotte avrà il potere di mandarvi su tutte le furie. Vi toccherà pure compiere una scelta o fare un sacrificio per il bene vostro e di chi vi attornia. In casa o in amore invece tirerà aria di maretta e le incomprensioni saranno a portata di giornata. TORO : Confidate in stelle magnanime per riprendervi da un tosto periodo, portare avanti un progetto, ritemprarvi psicofisiologicamente o dare una svolta a ciò che funge. Ciononostante constaterete che di stupidità il mondo abbonda e che qualcuno subdolamente tenterà di farvi muovere passi di cui non siete convinti. Nel contempo un comunicato sbalordirà, una femmina amareggerà e un’altra spalleggerà. Regalini o contenute feste per chi avanza di età.

GEMELLI : Stressati ed agitati ve la piglierete per inezie tribolando a fare dell’ottimismo un baluardo ma trattasi fortunatamente di stati d’animo passeggeri atti a svanire dinanzi ad una gratificante novella. Certo che le preoccupazioni non mancano però dovete fare il possibile e l’impossibile per non cascare in depressione e recuperare quell’energia ultimamente scarseggiante. Una chiamata, una richiesta o una proposta celerà delle insidie: regolatevi di conseguenza. CANCRO : State attraversando una fase alquanto delicata e, arcistufi della condizione attuale, andrete a volte in tilt specie se reputate che tutto vada storto. Ma tranquilli perché di qualsiasi problema si tratti lo risolverete egregiamente riportando dentro e fuori di voi uno spizzico di pace e in ciò vi sarà assai d’aiuto il consiglio di una persona disposta a darvi una mano. Infatti verso il week end tirerete respiri di sollievo guardando ad un ormai vicino maggio più fiduciosamente.

LEONE : Avete desiderato tanto una cosa e ora che si sta materializzando la contentezza sembra svanire quasi temeste di non essere all’altezza di una determinata situazione. Ma forse abbisognate unicamente di sicurezze, di stare bene e di non seguitare a rimuginare su di una questione spettante voi, il lavoro, le finanze, gli affetti o un familiare. Attenti inoltre a non offendere involontariamente un interlocutore e a non far sì che l’orgoglio prevalga impedendo di ammettere un torto. VERGINE : Avete tante faccende in ballo e non riuscendo a concluderle nell’immediato potreste cader preda di stati ansiosi preposti o sbuffare ad intermittenza da mattina a sera… Sappiate però che dal 24 aprile con il sestile di Marte in favorevole postazione sbroglierete almeno parzialmente tutto quello che, per cause di forza maggiore, era rimasto in sospeso. Non fidatevi troppo di un prossimo che spesso delude e gioite per un evento significativo e carino.

BILANCIA : L’attuale posizione di stallo vi sta calzando strettina e la pazienza è in via di estinzione al punto di non sopportare chiunque vi faccia il predicozzo o non tenti di calarsi nei vostri panni… Un minuto cambiamento nella routine abituale vi aiuterà a non crollare oppure potrete rivedere chi, causa le risapute restrizioni, anelate da tempo riabbracciare. Che siate stati vaccinati o meno seguitate ad usare comunque le massime precauzioni ed apprestatevi ad una domenica singolare. SCORPIONE : Bella ed audace questa Luna che il giorno 27 si fa piena proprio nella vostra costellazione… Approfittatene per riprendere un pochettino in mano le redini della pseudo normalità, riacquistare uno spizzichino di ilarità, andare dal parrucchiere, dall’estetista e darvi una sistematina. Qualcheduno avrà il potere di farvi perdere le staffe ma soprassedete o tagliate i ponti prima di rimetterci personalmente. Una notiziola inoltre vi sbalordirà. Sabato convulso.

SAGITTARIO : Siete sulla sponda ad aspettare che qualcosa di appagante succeda e, indipendentemente dal scetticismo o dal timore di sbagliare, la spunterete trionfando sulle avversità. Una femmina, puzzante lontano un miglio di falsità andrà messa in riga, ad un uomo le dovrete cantare chiare e in fatto di quattrini occhio a non farvi abbindolare. Chiuderete inoltre un’annosa faccenda o tratterete con gente indossante un camice o un’uniforme. Il week end porterà delle novità. CAPRICORNO : Giù di carreggiata e con i nervetti a fior di pelle uscirete dal seminato quantunque si tentasse di ledervi nella dignità. Le stelle vi daranno una manina a scovare delle soluzioni, le intenzioni di un figliolo andranno prese in seria considerazione e col partner meglio non intavolare una inconcludente discussione. Verrete chiamati per una cosa importante ma prima di dare una risposta pensateci su mille molte. Contatti con dottori e propensione alle infiammazioni.

ACQUARIO : Forza e coraggio che uno spiraglio di luce sta per illuminare le plumbee giornate consentendo di tirarvi su una costolina, obliare quello che reputate essere stato un momentaccio, sentirvi più pimpanti e disposti a dischiudervi ad una stagione rigurgitante di innovazioni per ora impensate. Oltretutto presi da una miriade di impegni non avrete nemmeno il tempo per congetturare mentre in ambito privato o sentimentale vivrete un contesto surreale. PESCI : Amate pianificare e avere le idee chiare quindi questo lunghissimo periodo di confusione oltre esacerbarvi vi manda nel pallone. Eppure delle cosine a cui tenete prenderanno una piega differente, uscirete dal letargo, sistemerete la casina, l’orto, la cantina o pur se limitatamente, rifrequenterete degli amici o chi avete sempre nella mente. Anche sul lavoro una faccenduola si delineerà mentre un corruccio potrebbe provenire da un parente di mezza o veneranda età.

**********************************************************

Ho raccomandato alle stelle di portare ad ognuno di voi tanta serenità…