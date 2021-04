Lavorare con Bitcoin & co.: guida alla professione broker forex

Lavorare nel mercato finanziario e fare investimenti, fino a non molto tempo fa, era un'attività che poteva svolgere un ristretto numero di persone, adeguatamente formate, così da non incorrere in rischi o cadere nelle mani di scaltri truffatori. L'avvento di internet ha reso l'investimento finanziario accessibile alla maggior parte delle persone, portando non poche conseguenze soprattutto per chi si è improvvisato investitore senza avere le giuste basi né le giuste informazioni che potessero assicurare un adeguato livello di sicurezza.

Chi è un broker forex

Proprio allo scopo di tutelare chi vuole affacciarsi sul mercato della finanza, nasce la figura del Broker Forex, un esperto che aiuta a gestire i movimenti finanziari tra venditori e acquirenti trattenendo una parte dell'importo quando l'affare è concluso. Si tratta di un intermediario che possiede le qualità, le conoscenze e l'esperienza per guidare le transazioni finanziarie diminuendo il più possibile i rischi per chi si affida alla sua professionalità.

Si consiglia di tenere sempre presente che anche il broker non gode certo di infallibilità né della capacità di predire con esattezza il futuro. Per questo, è sempre bene pianificare insieme con attenzione gli obiettivi da raggiungere e i capitali che si vogliono investire.

Tipologie di broker

Forex è un acronimo che significa Foreign Exchange Market e indica uno specifico indirizzo verso il mercato valutario, che concerne lo scambio di monete differenti. Le tipologie di Broker Forex sono due: il broker per il trading e il market maker. Nel primo caso, la figura del broker si occupa soltanto di gestire acquisti e vendite di titoli finanziari ma non ha piena libertà perché, per avere un più ampio campo d'azione, deve rivolgersi ad un market maker, un gestore del mercato; questo implicherà dei tempi più lunghi per la conclusione degli affari e una maggiore tariffa in termini di ricompensa per il broker.

Il market maker rimane, quindi, il miglior broker perché, avendo un maggior potere rispetto alla figura del semplice broker per il trading, può rivestire contemporaneamente due funzioni: quella del market maker e la funzione di dealy desk. Con questo termine si intende un processo particolare: in prima battuta, il market maker respinge l'invito del cliente ad operare sul mercato secondo la sua specifica indicazione, offrendogli di eseguirla ad un prezzo maggiorato rispetto a quello presente sul mercato. Successivamente, quindi, il cliente deciderà se accogliere o meno la proposta del blogger ed eventualmente andare avanti.

Si tratta di una requote, ossia un'operazione per cui il cliente chiede di eseguire una certa transazione ma il market maker la propone ad un prezzo maggiorato, traendone come guadagno la differenza. In questo modo, il market maker, che ha già conquistato la fiducia del suo cliente, in caso di buon esito dell'affare, arriva a ottenere il suo compenso, che corrisponde al valore che il cliente riconosce alla sua competenza e alla sua professionalità.

Come si diventa Broker Forex?

Il ruolo di intermediario finanziario e quello di Broker Forex sono sicuramente tra le posizioni più appetibili per i giovani d’oggi. La possibilità di entrare nel mondo del mercato finanziario è ora più concreta e reale, fattore che spinge molti ragazzi ad intraprendere questa strada.

· La formazione

Per poter avere la giusta formazione ed entrare a far parte del mondo dei broker, non esistono delle particolari facoltà a cui iscriversi, ma quella più utile e più vicina a livello concettuale è sicuramente la facoltà di Economia con specializzazione nel campo finanziario. Inutile aggiungere che conoscere le lingue straniere, prima fra tutte l'inglese, divenuto ormai unico mezzo di comunicazione anche nel settore finanziario, è indispensabile per diventare un broker richiesto sul mercato. Molto utile sarebbe conoscere anche una seconda lingua, soprattutto se si tratta del giapponese o del cinese: in Oriente, infatti, si trovano le nazioni che emettono soprattutto Bitcoin.

· Caratteristiche personali

Come ogni professione, anche il Broker Forex richiede delle doti personali e caratteriali necessarie per affrontare il difficile mondo finanziario. Bisogna essere persone estremamente intraprendenti, con una buona dose di autostima, con un grande intuito ma sempre con i piedi per terra, aggrappate alla razionalità. Una grande costanza è un ingrediente importante per raggiungere ottimi livelli, così come una sempre viva curiosità che spinge a tenersi aggiornati e informati sulle ultime novità e sempre al passo con i tempi. Accanto all'impegno, al duro lavoro e al talento, non può mancare un pizzico di fortuna.

Come opera un Broker Forex

Un Broker Forex, generalmente, lavora grazie a piattaforme online che consentono di aprire un conto virtuale, con soldi virtuali per allenarsi con operazioni simulate nel mercato finanziario, così da testare le proprie capacità. Un broker che operi con il forex deve ovviamente conoscere il forex con le criptovalute e può fare esperienza sul settore su portali specifici in vendita e acquisti di moneta virtuale come criptovalutequotazione.com. Per poter scegliere una piattaforma valida e sicura, bisogna valutare alcuni aspetti:

· controllare se è disponibile un servizio di assistenza nella propria lingua;

· considerare gli importi delle commissioni e dei rendimenti;

· verificare la possibilità di aprire un conto di simulazione;

· accogliere tutte le informazioni possibili sui forum online, sui social network e tramite le recensioni lasciate dai precedenti utilizzatori.

La differenza tra broker e mediatore

Anche se la figura del broker e quella del mediatore vengono spesso confuse, esistono delle profonde differenze tra i due professionisti. Il broker si schiera dalla parte del venditore o dell'acquirente, cercando di scoprire le informazioni più vantaggiose per la persona che rappresenta. Il mediatore, invece, cerca di far incontrare gli interessi di entrambe le parti, senza rappresentare l'una o l'altra, ma cercando di soddisfare i due contraenti, mantenendosi sulla linea dell'obiettività.

Broker e guadagni

Come ogni professione, anche scegliere di fare il broker può portare a differenti livelli di guadagno che dipendono dall'esperienza, dal tempo che è trascorso dall'ingresso nel mercato, da quanto si è conosciuti, dalla fortuna, dalle condizioni economiche del momento e da molte altre variabili che non sempre dipendono dalla buona volontà di chi decide di impegnarsi per diventare un ottimo intermediario.

Un fattore che sicuramente è sotto il controllo di chi opera sul mercato è la scelta del comportamento da tenere. Una strategia basata su brogli indirizzati a truffare i clienti sarà sicuramente destinata a fallire, perché il nome, la fama e le recensioni in breve tempo bruceranno tutti i possibili eventuali clienti.

Si consiglia, quindi, di mantenere sempre un comportamento corretto, basato sull'onestà e sulla trasparenza, che potrebbe non pagare nel breve periodo ma sarà sicuramente fonte di successo a lungo termine.