Atp Finals, il grande tennis stimola la "fame" di lavoro: si cercano 52 persone tra camerieri, cuochi e personale di sala

Le ATP Finals di Torino stimolano l'occupazione. In particolare, sono 52 le posizioni aperte in vista del grande evento di tennis internazionale: camerieri, cuochi, aiuto cuochi, responsabili di sala, lavapiatti e personale di pasticceria, con esperienza pregressa in eventi sportivi.

La ricerca, condotta dal gruppo specializzato E-work, riguarda l'evento che si svolgerà all’Inalpi Arena di Torino, dal 10 al 17 novembre. In particolare, si ricercano 35 camerieri di sala, 2 maitre, 4 cuochi capo partita (con almeno un anno di esperienza certificata), 2 commis di cucina, 8 lavapiatti e 1 pasticcere con esperienza pregressa come pastry chef durante eventi sportivi.

Ai fini della selezione condotta da e-work per le Nitto ATP Finals, aver svolto precedenti attività all’interno di eventi, soprattutto sportivi o manifestazioni fieristico-congressuali, costituisce un requisito generale per tutte le posizioni aperte. La selezione si rivolge a personale con esperienza pregressa nel ruolo, capacità di lavorare in gruppo e, per le figure di coordinamento, dotato di buone doti comunicative e di leadership.