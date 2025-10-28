Beppe Ghisolfi entra nel comitato scientifico di Crt

La Fondazione CRT dà vita al Comitato Promotore e al connesso Comitato Scientifico, due nuovi organismi che, in collaborazione con gli Organi di Governance, avranno il compito di favorire la promozione, lo studio e l'approfondimento degli aspetti storici, economico-finanziari, giuridici e di orientamento della Fondazione CRT. L'obiettivo è garantire la visibilità e la trasparenza nei confronti del vasto pubblico, della collettività e del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di eventi, convegni e manifestazioni di alto profilo scientifico e partecipativo, con apertura a livello regionale e internazionale.



"La nascita del Comitato Promotore e del Comitato Scientifico segna per la Fondazione CRT un momento di riflessione, ma anche di rinnovato slancio verso il futuro - afferma la Presidente della Fondazione CRT Anna Maria Poggi - . Due organismi di alto profilo, formati da esponenti del mondo accademico, economico, giuridico e istituzionale, che metteranno al servizio della Fondazione esperienza e visione per rafforzare la fiducia della comunità e costruire un dialogo sempre più aperto e partecipato con il territorio".

"Il Comitato Scientifico si prefigge lo scopo di favorire la promozione, lo studio e l'approfondimento di tematiche di attualità e di interesse della Fondazione, al fine di garantirne e potenziare la capacità di dialogo, la trasparenza e la visibilità nei confronti del vasto pubblico, degli stakeholder e del territorio - dichiara il Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione CRT Giuseppe Tradivo - Hanno accettato di farne parte alcune tra le più qualificate personalità del mondo bancario, accademico, associativo e istituzionale italiane e piemontesi. Sono grato alla Presidente della Fondazione CRT, Anna Maria Poggi, per l'onore concessomi di presiederlo".

"Sono molto onorato di questa nomina nel Comitato Scientifico della Fondazione della Cassa di risparmio di Torino ( terza in Italia per patrimonio ) - ha commentato Ghisolfi - Ringrazio la Presidente di FONDAZIONE CRT Anna Maria Poggi e il Presidente del Comitato Giuseppe Tardivo per la fiducia accordatami . Lavorerò con impegno e serietà in un incarico per me molto prestigioso."