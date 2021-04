Poliambulatorio "Cascina Nonna Mariuccia": una famiglia che mette la persona al centro della cura [VIDEO]

L'attività medica viene svolta da uno staff affiatato e qualificato, offrendo un servizio certificato ai massimi livelli, grazie all'elevata preparazione di un'equipe in costante aggiornamento.

Tutti i collaboratori, oltre alla serietà professionale, per entrare a far parte della "famiglia" della Cascina devono mostrarsi accoglienti, disponibili, consapevoli che ogni persona è unica e come tale va accolta e aiutata.

Una filosofia ben espressa dal fondatore e direttore generale della struttura, Pier Bellagamba.