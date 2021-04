Di corsa in via Lagrange per sostenere i bimbi del Regina Margherita

Corriamo tutti in via Lagrange, in occasione della "Festa della Mamma"2, per sostenere i bambini del Regina Margherita insieme a Fondazione Forma. L'obiettivo dell'iniziativa benefica è sostenere la ristrutturazione del reparto di Nefrologia e Gastroenterologia del Regina Margherita.

L'appuntamento è fissato per venerdì, sabato e domenica - dalle 10.30 alle 18.30- davanti alla Rinascente, dove verranno distribuite sorprese per festeggiare tutte le mamme: ci saranno le borracce termiche, il caffè per moka e in capsule, riso Carnaroli.

Tutti regali impreziositi da un packaging dedicato, con biglietti disegnati dai piccoli ricoverati e dai bambini delle scuole elementari, che hanno partecipato al concorso scuole del Raduno dei Babbi Natale.