Confesercenti, appello al ministro Giorgetti: "Dopo la Zona Gialla, dal 14 maggio valutare anche il servizio dentro i locali"

Due settimane di tempo per rivalutare una situazione che - già in vista dell'avvento della zona Gialla - era apparsa come un grosso problema. Il mondo del commercio torinese vuole "recuperare" un altro pezzo di libertà tornando a servire i propri clienti all'interno del locale, superando così quel "divieto di bancone" che era entrato in vigore lunedì scorso, quando la riapertura di bar e ristoranti aveva imposto solo il servizio nei dehors esterni.

L'appello di Confesercenti al ministro Giorgetti

A lanciare l'appello, per poter tornare ad accogliere i clienti anche all'interno dei locali il 14 maggio, è Confesercenti, per voce del suo presidente Giancarlo Banchieri. “La nostra priorità è riaprire: chiediamo che tra due settimane si possa valutare la fine del divieto di consumo all’interno dei pubblici esercizi”. E a questo proposito, proprio Banchieri, che è anche presidente nazionale di Fiepet, ha avuto un incontro in teleconferenza il ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.