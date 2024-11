Erri De Luca, Viola Ardone, Paola Mastroccola: ecco ci sarà al Festival del Classico 2024

Torna il Festival del Classico, il progetto della Fondazione Circolo dei lettori che apre uno spazio di confronto tra passato e presente, alla luce del patrimonio dei classici, lavorando attraverso un paradigma interpretativo ancorato alla memoria del passato ma capace di orientare il futuro. Cosmo. La natura e i viventi, tema della 7. edizione, esplora in un continuo dialogo tra passato e presente mondi che hanno prodotto opere immortali e alimentato il pensiero filosofico e scientifico. Attraverso argomenti come i miti di creazione, il rapporto tra natura e legge, l’azione dell’uomo sul mondo naturale, il festival offre una panoramica su mitologia, filosofia e scienze. Il festival, presieduto da Luciano Canfora e curato da Ugo Cardinale, è in programma dal 28 novembre al 1 dicembre e si unisce alle celebrazioni dei 18 anni della Fondazione Circolo dei lettori concludendo l’autunno dei festival della Fondazione dopo Scarabocchi (12-14 settembre, a Novara), Torino Spiritualità (25-29 settembre) e Radici (24-27 ottobre, Torino).

Il festival apre giovedì 28 novembre al Circolo dei lettori con la Prima disputa classica, format modello del festival, che vede due squadre di studenti delle Scuole superiori del Piemonte confrontarsi a partire dalla mozione Gli dèi ci tengono nascosto ciò che ci tiene in vita. La natura è matrigna e ostile all’uomo (h 10.30). A seguire, la lezione introduttiva del prof. Matteo Saudino in arte @Barbasophia, segue la lezione di Simone Regazzoni. A inaugurare ufficialmente il Festival l’intervento del curatore Ugo Cardinale, a cui segue la lectio del professore e fondatore del festival Luciano Canfora. Conclude la giornata lo scrittore Erri De Luca.





Tra gli ospiti che terranno lezioni durante il Festival Maurizio Bettini, Piergiorgio Odifreddi, Mariangela Gualtieri, Viola Ardone, Stefano Mancuso, Vittorio Lingiardi, Telmo Pievani, Monica Maggioni, Andrea Malaguti, Simone Regazzoni, Claudio Pagliara, Gennaro Carillo, Silvia Romani, Giorgio Ieranò, Paola Mastrocola, Luciano Bossina, Mauro Bonazzi, Matteo Nucci.

In questa edizione, parallelamente alla programmazione del Festival del Classico, nasce Sei un mito, un nuovo filone a cura della giornalista Letizia Tortello e della docente Giulia Olivero, pensato per studenti e studentesse di Scuole secondarie di primo e di secondo grado. Il progetto si articolerà in diversi momenti, in cui i miti classici assumeranno una veste tutta nuova, tutta da scoprire. Un viaggio che intreccia passato e presente, tra storie senza tempo e riflessioni contemporanee.

Per info: festivaldelclassico.it