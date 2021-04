Comunali 2021, Torino Civica sostiene Davide Betti Balducci candidato sindaco

In occasione delle prossime elezioni amministrative nella città di Torino la lista Torino Civica, coordinata da Mimmo Dellisanti, sosterrà Davide Betti Balducci, candidato Sindaco per il Partito Gay - Solidale, Ambientalista, Liberale.

“Sono felice che la lista Torino Civica abbia deciso di sostenere la mia candidatura a Sindaco di Torino, grazie a loro siamo diventati una coalizione, siamo il terzo polo” dichiara Davide Betti Balducci - candidato Sindaco di Torino - Partito Gay per i diritti LGBT, Solidale, Ambientalista, Liberale.

"Siamo il terzo polo, siamo il centro liberale per i diritti civili e lo sviluppo della città, siamo un’onda che ha già travolto Torino" dichiara il coordinatore Mimmo Dellisanti di Torino Civica. "Le adesioni alla lista del Consiglio Comunale sono già arrivate in pochi giorni e sono moltissime, rimangono ancora pochi posti disponibili", continua Dellisanti, "ci sono persone della società civile ed esperti che abbracciano valori liberali e la grande voglia di mettere in pratica al più presto una vera rivoluzione per Torino".