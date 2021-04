Tav, Gariglio (Pd): "Serve nomina commissario, rischiamo di perdere fondi UE"

"Senza un progetto della tratta nazionale della Tav, l'Italia rischia di perdere gli ulteriori finanziamenti che l'Europa ha messo a disposizione. E ad oggi questo progetto purtroppo non esiste”. Lo dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti di Montecitorio sulle recenti dichiarazioni del Sottosegretario al Ministero dei Trasporti e della Mobilità sostenibile Alessandro Morelli che ha annunciato l'apertura dei negoziati per una partecipazione della Commissione europea ai costi di realizzazione anche della tratta nazionale della Torino-Lione.



"Le Ferrovie dello Stato attendono un via libera formale dal governo per predisporre tale progetto. Serve inoltre che qualcuno si preoccupi di mettere i sindaci al tavolo per discutere dei problemi connessi; per coordinare tutto questo é indispensabile la nomina di un Commissario che attualmente non c'è. Serve, infine, che il governo includa la tratta nazionale della Tav nei documenti di programmazione nazionale: l'opera non appare infatti nel testo del Pnrr”.



“Auspico quindi - conclude Gariglio - che tutte le forze dell'attuale vasta maggioranza lavorino per risolvere questi problemi e per far partire l'opera; chi governa deve dare risposte concrete invece di fare campagne elettorali con sopralluoghi sui cantieri con tanto di felpe".