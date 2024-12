Natale di solidarietà: festa per 250 rifugiati ucraini alla Cascina Torta

Grande successo per la festa di Natale organizzata nel pomeriggio del 23 dicembre dalla comunità ucraina ospite presso la Cascina Torta di via Tullio Regge, a due passi da strada del Drosso (nel quartiere Mirafiori Sud).

Dalla musica al Grinch

Un evento organizzato in favore di 250 persone, tra adulti e bambini. Curato nei dettagli e occasione per condividere finalmente un momento di allegria e spensieratezza con gli ospiti della struttura. La festa si è articolata in più step: uno spettacolo di musica e magia sulle note del celebre brano “A Sky Full Of Stars” dei Coldplay, un momento teatrale con la rappresentazione della classica fiaba del Grinch e a seguire l’atteso taglio del pandoro e brindisi con spumante.

Giochi per i bimbi

Spazio anche al tradizionale scambio dei regali, per la gioia dei più piccoli. “Con l’occasione dell’arrivo del Natale, grazie alla collaborazione del Volontariato Vincenziano di Nichelino, è stato possibile, inoltre, consegnare alle famiglie rifugiate alcuni giocattoli e vestiti per bambini” così il consigliere della Circoscrizione 2, Davide Schirru, intervenuto alla festa di Natale.