San Donato, la manutenzione di piazza Paravia la fanno i cittadini

Intervento dei volontari per migliorare l'aspetto di piazza Paravia

Piazza Paravia, crocevia nevralgico per le diverse anime del quartiere San Donato di Torino, con il passare del tempo si sta trasformando sempre di più in un punto di riferimento della partecipazione collettiva.

Il patto dei beni comuni si allarga

Il patto di amministrazione condivisa dei beni comuni, firmato per la gestione dell'area dal gruppo spontaneo Amici di Piazza Paravia, ha recentemente visto l'inserimento di realtà come la cooperativa San Donato, la Banca del Tempo della Circoscrizione 4 e l'associazione Ecoborgo Campidoglio. È previsto, inoltre, un maggior coinvolgimento operativo del progetto Torino Spazio Pubblico.

Manutenzione del verde e dell'arredo urbano, pulizia e...book crossing

In quest'ottica, è aumentata l'attenzione verso il verde pubblico e l'arredo urbano della piazza: volontari e residenti, infatti, si ritrovano ogni martedì dalle 10 alle 12 per compiere interventi di manutenzione e pulizia con l'aiuto di educatori e assistiti della già citata cooperativa San Donato. Prossimamente, inoltre, verrà ripristinata una panchina rimossa nel 2018 per ragioni di sicurezza, mentre grazie alla Banca del Tempo verrà introdotta anche l'attività di book crossing.