La casa del quartiere di San Donato punta sulla poesia per decorare le sue serrande: “Siamo alla ricerca di bellezza”

Non si tratta, però, del solito concorso che prevede la pubblicazione delle poesie su un libro o su un sito web, bensì di un'iniziativa molto particolare finalizzata alla decorazione delle serrande di via Gaspare Saccarelli 18. La call è aperta a tutte e tutti i cittadini, per partecipare è sufficiente compilare un semplice form online disponibile al link bit.ly/serrande-poetiche; le opere potranno essere inviate fino a domenica 25 aprile e per qualsiasi informazione si può scrivere a info@piuspazioquattro.it.