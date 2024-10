Tenta di rapire un bimbo di 2 anni e scappa. Il padre lo rincorre e lo blocca: parapiglia davanti al centro commerciale di via Cigna

Momenti di tensione pochi minuti fa nella zona di Barriera di Milano. In particolare, un parapiglia si sarebbe scatenato all'altezza del centro commerciale di via Cigna 103.

Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti, che secondo alcuni testimoni vedrebbero coinvolti un papà e suo figlio di pochi anni.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che un uomo, probabilmente marocchino senza fissa dimora, in stato di alterazione, sia entrato nel Brico che si trova nel centro commerciale abbia preso un bimbo di due anni, tentando poi di fuggire. Il padre lo ha rincorso ed ha avuto una colluttazione.



Sul posto sono arrivati i carabinieri e hanno arrestato l'uomo che ha tentato di portare via il bimco. Le indagini stanno proseguendo, ma la strada sembrerebbe quella dell'imputazione per tentato sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale.