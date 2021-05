Covid, dal 17 maggio sul sito piemontese arriva il certificato vaccinale: mezzi pubblici gratis il giorno della dose

Dalle 14 di oggi chi è in attesa di essere vaccinato e ha già pre-aderito alla campagna vaccinale, nella nuova sezione del portale "Il Piemonte ti vaccina". potrà sapere indicativamente dopo 24 ore quando sarà il suo turno per il vaccino contro il Covid-19. La finestra temporale non sarà presente però per le persone i cui medici di base hanno aderito alla campagna: in questo caso sarà compito del dottore contattare la persona da vaccinare.

Diversi fattori in gioco

Il periodo per la vaccinazione sarà determinato da diversi fattori, dalla capacità dei punti vaccinali di fare passare persone, sino al numero dei vaccini disponibili. E proprio grazie al miglioramento su quest'ultimo fronte è stato possibile lanciare il sistema informativo per la nostra regione, che sarà accessibile a tutti, non solo a chi è dotato di spid.