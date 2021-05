Oggi riunione di Governo: il coprifuoco si sposta alle 23 dal prossimo 22 maggio

Sembrava vicina la rimozione totale del coprifuoco e, invece, secondo fonti governative resterà attivo, con lo spostamento alle 23 e il nuovo orario scatterà il 22 maggio e non il 17 come sembrava in un primo momento.

Una decisione che dovrebbe essere presa nelle prossime ore, nel corso di una ‘cabina di regia’ tra le forze di maggioranza. Nello stesso incontro potrebbero essere revisionati i parametri che determinano il cambio di colore delle Regioni. Sembra che, in luogo dell'indice Rt potrà diventare determinante l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

Il programma delle riaperture verrà quindi varato dall’esecutivo, anche dopo il calo della curva dei contagi, con le vittime in lenta ma continua discesa (mai così pochi dall'8 ottobre scorso), lo svuotamento delle terapie intensive e la campagna di vaccinazione che viaggia spedita.

Sempre secondo fonti ben informate si tornerà ai matrimoni il 15 giugno, mentre potrebbero anche riaprire le piscine al chiuso dal 1° giugno. La stessa data potrebbe caratterizzare il via alle palestre e ai ristoranti ‘al chiuso’. In attesa della manifestazione odierna dei centri commerciali si attendono notizie sulla loro possibile riapertura nei weekend così come i parchi tematici che potrebbero tirar su le serrande il 1° giugno.