Centro | 14 novembre 2025, 16:30

Torino invitata al “Privé”: il nuovo sexy podcast di Escort Advisor avvistato in città

È stato impossibile non notare il messaggio provocatorio di MOW Privé by Escort Advisor girato in città ieri per il lancio del podcast del primo sito di recensioni di escort in Europa

Cinque tappe che hanno incuriosito e divertito gli abitanti di Torino. Partendo dal Lingotto, passando dallo Stadio e poi Piazza Statuto, Castello e Parco del Valentino hanno fatto la loro comparsa imponenti manifesti su camion vela. Una messa in scena teatrale potente e provocatoria per lanciare "Privé", il nuovo podcast firmato Escort Advisor e prodotto da MOW (mowmag.com).

Il manifesto del podcast – con il grande microfono rosa come visual – ha girato direttamente nelle arterie urbane più trafficate con un messaggio tanto semplice quanto dirompente: "Perché il piacere non vuole il bip". Una frase che gioca con ironia sulla censura mediatica, quel "bip" che copre ciò che non si può o non si vuole dire, e che diventa manifesto programmatico del podcast: in "Privé" non ci sono filtri, non ci sono censure, non ci sono "bip" a coprire la verità, piccante, sexy, ironica e mai volgare.

"Privé" by Escort Advisor, il podcast che rompe il silenzio

"Privé" promette di essere molto più di un semplice podcast: è un viaggio nel territorio inesplorato del non-detto, dove mondi apparentemente distanti si incontrano per affrontare tabù in modo frizzante, ironico e sempre imprevedibile.

A guidare questo viaggio sarà Grazia Sambruna, giornalista dal tono dissacrante e dalla curiosità contagiosa, capace di creare un'empatia immediata con i suoi ospiti. Con ironia e intelligenza, Grazia si intrufola nei segreti della vita umana e professionale dei protagonisti, celebrità dello spettacolo, dell'intrattenimento ed escort, alternando momenti divertenti a confessioni intime e provocazioni che fanno notizia.

"Privé" by Escort Advisor sarà disponibile dal 20 novembre sulle principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube) e sul sito ufficiale privatepodcast.com (raggiungibile cliccando QUI).

