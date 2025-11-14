Torino invitata al “Privé”: il nuovo sexy podcast di Escort Advisor avvistato in città

Cinque tappe che hanno incuriosito e divertito gli abitanti di Torino. Partendo dal Lingotto, passando dallo Stadio e poi Piazza Statuto, Castello e Parco del Valentino hanno fatto la loro comparsa imponenti manifesti su camion vela. Una messa in scena teatrale potente e provocatoria per lanciare "Privé", il nuovo podcast firmato Escort Advisor e prodotto da MOW (mowmag.com).

Il manifesto del podcast – con il grande microfono rosa come visual – ha girato direttamente nelle arterie urbane più trafficate con un messaggio tanto semplice quanto dirompente: "Perché il piacere non vuole il bip". Una frase che gioca con ironia sulla censura mediatica, quel "bip" che copre ciò che non si può o non si vuole dire, e che diventa manifesto programmatico del podcast: in "Privé" non ci sono filtri, non ci sono censure, non ci sono "bip" a coprire la verità, piccante, sexy, ironica e mai volgare.

"Privé" by Escort Advisor, il podcast che rompe il silenzio

"Privé" promette di essere molto più di un semplice podcast: è un viaggio nel territorio inesplorato del non-detto, dove mondi apparentemente distanti si incontrano per affrontare tabù in modo frizzante, ironico e sempre imprevedibile.

A guidare questo viaggio sarà Grazia Sambruna, giornalista dal tono dissacrante e dalla curiosità contagiosa, capace di creare un'empatia immediata con i suoi ospiti. Con ironia e intelligenza, Grazia si intrufola nei segreti della vita umana e professionale dei protagonisti, celebrità dello spettacolo, dell'intrattenimento ed escort, alternando momenti divertenti a confessioni intime e provocazioni che fanno notizia.

"Privé" by Escort Advisor sarà disponibile dal 20 novembre sulle principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube) e sul sito ufficiale privatepodcast.com (raggiungibile cliccando QUI).