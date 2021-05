Giornata dell'infermiere: il governatore Cirio in visita all'ospedale San Giovanni Bosco

In occasione della Giornata internazionale dell'infermiere , anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha voluto celebrare questo importante evento per i professionisti della sanità con un incontro che si è svolto ieri - mercoledì 12 maggio - presso l'ospedale san Giovanni Bosco di Torino.

Il Governatore ha voluto ringraziare gli infermieri che da sempre si trovano in prima linea, vicino ai pazienti. E che da subito hanno messo la loro esperienza e preparazione sanitaria a disposizione di tutti per fronteggiare la pandemia Covid.

Una giornata internazionale dell’infermiere che coincide con i 201 anni della nascita di Florence Nightingale , madre dell'Infermieristica moderna e nata a Firenze nel 1820. E mai come oggi - a un anno dall'emergenza sanitaria provocata dal Covid - la figura dell'infermiere diventa basilare per la nostra società. La visita di Cirio simbolicamente abbraccia e riconosce lo sforzo di tutti gli infermieri della Regione Piemonte.

Ad accogliere il Governatore è stato Massimiliano Sciretti, presidente di OPI Torino e del Coordinamento regionale degli Ordini delle professioni infermieristiche di tutto il Piemonte: "È doveroso ringraziare tutti gli infermieri per l'impegno profuso in questo anno di pandemia - spiega Sciretti -. L'incontro è stata anche un'occasione per richiedere al presidente della Regione di valorizzare le professioni infermieristiche che dimostrano - nei vari setting assistenziali - le loro competenze cliniche, organizzative, metodologiche e formative. È anche necessario colmare il gap di questi anni in termini di fabbisogno di personale sia in ambito ospedaliero che territoriale".