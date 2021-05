Lotta al Covid, anche il cimitero Monumentale si propone come hub vaccinale: da 100 a 180 vaccini al giorno

Anche AFC scende in campo nella lotta contro il Covid e la pandemia: la partecipata del Comune che dal 2006 gestisce i sei cimiteri della Città (i due maggiori Monumentale e Parco e gli zonali , Sassi, Cavoretto, Abbadìa e Mirafiori) ha infatti trasmesso alla Regione la propria disponibilità ad allestire un centro di vaccinazione al cimitero Monumentale per i propri dipendenti e quelli delle altre Società di servizi pubblici aderenti a Confservizi. Si potrebbero somministrare dai 100 ai 180 vaccini al giorno.

Una decisione presa in accordo con le organizzazioni sindacali regionali di categoria Fit-Cisl – Uil Trasporti – Ulitucs, Funzione Pubblica CGIL, che dà seguito alle finalità contenute nel Protocollo Nazionale condiviso per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid 19 nei luoghi di lavoro, sottoscritto il 6 aprile 2021 dal Commissario straordinario emergenza Covid, i ministeri competenti e le parti sociali.

In caso di accoglimento, verrebbe allestito uno spazio al Cimitero Monumentale, in viale Consolata. Se non venisse autorizzato, la Società provvederà a convenzionarsi con soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge o ad aggregarsi ad altro centro di vaccinazione di riferimento territoriale.