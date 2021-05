Senatore chiede la chiusura del Museo Lombroso: "Razzismo scientifico"

"Immaginate - scrive De Bonis sulla sua pagina Facebook - se a Torino ci fosse un museo (ma esiste) dedicato alla superiorità del Popolo settentrionale rispetto ai meridionali, e se in questo museo fossero esposti (e lo sono) i resti dei Patrioti meridionali che resistettero all'invasione piemontese. Questo è il quadro di un'Italia inconsapevole".

Fondato nel 1876 da Cesare Lombroso, esponente di spicco della fisiognomica, la disciplina oggi relegata all'ambito delle pseudoscienze che pretendeva di dedurre i caratteri psicologici di una persona attraverso l'aspetto fisico, il museo ha visto nascere numerosi comitati nel corso degli anni che ne chiedono la chiusura considerandolo una sorta di celebrazione razzista contro i briganti meridionali del XIX secolo. E che invocano anche la restituzione dei reperti.

Al senatore De Bonis ha subito risposto Silvio Magliano, capogruppo in Comune e Regione dei Moderati. "Il Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso non si chiude per una ragione molto semplice: l'esposizione non serve 'ad avvalorare una teoria', come scrive De Bonis, ma a testimoniare una fase della nostra storia giuridica. Le teorie di Lombroso sono ormai unanimemente considerate pseudoscientifiche: compito dell'istituzione-museo non è certo promuovere una teoria che la stessa storia, oltre alla comunità scientifica, ha da tempo smascherato come priva di qualsiasi fondamento, ma narrare in maniera concentrata e fruibile un pezzo della nostra storia giuridica. Raccontare e sostenere sono, per fortuna, concetti molto diversi".