Da caserma a esempio di edilizia sostenibile: la ex Amione sarà il primo edificio pubblico "certificato" a Torino

Per tanto tempo è stata "solo" una caserma. Ma adesso si prepara a diventare un esempio. E' il caso della ex Amione, in piazza Rivoli. Sarà il primo edificio pubblico (appartiene al Demanio) di tutta Torino a poter vantare - nel suo percorso di riqualificazione edilizia - la certificazione secondo i marchi specializzati "Leed" e "Gbc historic building".

Come lei, due casi simili si possono trovare a Bologna (nella ex caserma Perotti) e a Genova (ex caserma Pilo). Tutte e tre le operazioni sono state analizzate ieri, a Torino, in occasione di un convegno ospitato al teatro Vittoria, organizzato da Chapter Piemonte e Green Building council italia.