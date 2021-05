L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ci dicono le stelle

ARIETE : Senza imballarvi ingranate la marcia e partite verso le mete prefissate lasciando cuocere nel proprio brodo gli invidiosi e gli spocchiosi! Chi ha cause in sospeso invece preventivi dei rimandi od incagli così come un’altrui scoperta vi lascerà a bocca aperta e un vago senso di spossatezza coglierà alla sprovvista. Coniugi e fidanzati badino a non bisticciare e ammettano un errore mentre i single non ricomincino relazioni consunte: meglio un bel ricordo che un pessimo rimpianto. TORO : Siate molto espliciti nell’esprimervi con chi non ha orecchie per sentire in quanto potreste venir fraintesi e non sprecate quel tempo per voi così prezioso a rimuginare… Nel complesso la settimana appare essere piuttosto impegnativa al punto di posticipare un appuntamento e arrivare al week end con la testa in fermento. Comunque sia riuscirete a concretizzare un sogno, solennizzare degnamente il compleanno o andare a fare un appagante giretto.

GEMELLI : Non fate progetti che all’ultimo istante potrebbero subire delle interferenze e contate molto sull’appoggio di un Saturno così bonaccione dal salvarvi da ogni simbolico burrone! Qualche nativo si troverà alle prese con fogli da firmare, esperti da consultare, un viavai di annunci e un elemento da sbarco a cui cantarle chiare. Taluni accoppiati attraverseranno una fase delicata mentre chi è alla ricerca di un valido rapportino sappia che presto lo scoverà dietro l’angolino. CANCRO : Siete in una fase transitoria dove stare in guardina e non farvi prendere per fessi rendesi tassativo al fine di non cadere tra le grinfie di volponi da tre cotte anche se capirete da soli che certi individui devono candeggiare il cervello prima di blaterare o rinsavire … Non date dunque retta alle smargiassate altrui, indossate il sorriso più bello, variate look e cavatevi un pallino. Un combino solleverà il bassino morale, una notiziola rinfrancherà mentre una donna amareggerà.

LEONE : Preparatevi ad accogliere doverosamente questo primo quarto di Luna che, formandosi il 19 maggio nella vostra costellazione, consentirà di riprendere in mano le redini di una quotidianità scossa antecedentemente da problematiche varie ed accettate ciò che accade intorno a voi senza bofonchiare: tanto certe cose non le potete per ora cambiare… Diciamo che il comportamento di certi tipi farà salire i cinque minuti ma sbottando vi complichereste ancor più l’esistenza… VERGINE : Ardire e progredire sono verbi indispensabili da adoperare nel corso di una stagione ricca di avvenimenti e se mille pensieri scombussolano la mente è giunto il momento di riordinarli al di là di qualsiasi reticenza anche se, prossimamente, qualcosa cesserà e qualcos’altro comincerà, un anziano impensierirà e una femmina irriterà… In ambito professionale invece qualcheduno vi farà incavolare o una scelta non si potrà più rimandare… Auguri o pensieri da fare.

BILANCIA : La pace interiore appaga sensi e cuore… Rimembratelo in questo strampalato lasso temporale dove gli imprevisti sembrano trasbordare e le persone stupire … Soltanto guardando avanti con ardore non spegnerete quei sogni nicchianti nel cassetto e una rogna scampata vi farà tirare dei lunghi ossigenati respiri … Possibile recupero di una sommetta alternato ad uno sborso indecoroso. Disturbi connessi a circolazione, cervicali o alimentazione. Domenica buffa. SCORPIONE : Il trigono di Giove risulta ottimale al fine di sistemare sospesi, girare le logore pagine di mesi complicati, vivacizzare la routine, frequentare mattacchioni, rivendicare diritti, malgrado un tipo testone dia in escandescenze cercando il pelo nell’uovo per scemenze. Economicamente dovrete sostenere degli sborsi ma un’entrata inusitata vi ringalluzzirà mentre in amore date poco per scontato visto che succederà l’inusitato! Tendenza a soffrire di allergie o gastralgie.

SAGITTARIO : Procuratevi una buona porzione di pazienza e di ironia: serviranno a dare scacco matto a chi si crede al di sopra delle parti… Le acque si stanno muovendo intorno a voi e finalmente vedrete un po’ di luce a patto di dar e il giusto valore alle cose e alle persone, non fidarvi di chicchessia, effettuare una compera voluttuosa, rivedere una persona briosa e se un soggetto seguiterà a mentire mettetelo in riga o mandatelo a starnazzare in un altro cortile. Contatti con dottori.

CAPRICORNO : Verrete tacciati di egocentrismo da chi non capisce che avete talmente tante faccende a cui pensare dall’arrivare a sera con la testolina squagliata e tanta voglia di andare a pisolare… Oltretutto dovrete valutare una proposta, analizzare un sentimento, lottare per ciò in cui credete, selezionare le conoscenze, consolare un vecchietto, correre di qua e di là per pratiche varie annessa l’opportunità di risentire qualcuno che torna dal passato. Un congiunto irriterà o impensierirà. ACQUARIO : Limitare le superflue spese, respingere assurde pretese, vivere alla giornata, evadere un pochettino dalle solite quattro mura, dare saggi consigli ad un figliolo e lenire un acciacchino è ciò che le stelle consigliano nei prossimi dì quando Saturno, nelle sue impennate, non esita a propinare delle scornate. Probabili rammarichi per uno che conoscete bene abbinati a novelle da vicino e lontano, messaggi ricchi di significato e venerdì strampalato… Fastidi alle giunture.

PESCI : Pretendete il meglio per voi e per chi vi sta accanto evitando di scendere a penosi compromessi, inseguire chimere o viaggiare sulle beate nuvolette… Non avete trascorso dei bei momenti trovandovi alle prese con fastidi da risolvere, conti o faccende da far quadrare… ma adesso la musica cambia e con questa seconda quindicina di maggio accresce l’opportunità di accedere ad una maggiore serenità. Nel fine settimana concedetevi una savia distrazione.

********************************************************************************

Le stelle ci insegnano che la pace e l’armonia regnano solo dove c’è la luce e non nell’oscurità