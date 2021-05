Il sogno di Sonego prosegue, il tennista torinese vola in semifinale a Roma

Lorenzo Sonego non smette di stupire. Agli Internazionali di tennis di Roma l'atleta torinese ha dimostrato che aveva fatto la scelta vincente quando aveva lasciato il calcio e la maglia granata per abbracciare la racchetta. Lui, grande tifoso del Toro, oggi è il tennista italiano del momento: dopo il successo di un mese fa nel torneo di Cagliari, oggi è stato capace di arrivare tra i primi quattro al Foro Italico, come ai nostri colori non succedeva con Volandri dal 2007.

Esperto in maratone

Giovedì sera Sonego aveva entusiasmato il Centrale, battendo dopo una autentica battaglia, il numero 4 del mondo Dominic Thiem, oggi ha vinto un'altra sfida dura e tirata al terzo set contro il russo Andrej Rublev con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3, mostrando doti di carattere e fondo atletico notevoli. Ma non ci sarà troppo tempo per gioire e per riposarsi: dalle 18.30 il tennista torinese sarà di nuovo in campo per giocare la semifinale.

Scoglio Djokovic

Dopo aver eliminato il numero 4 e il numero 7 al mondo, Sonego è atteso dal confronto con il numero uno del mondo, il serbo Nole Djokovic, che nell'unico precedente tra i due, venne battuto dal tennista torinese nei quarti di finale l'anno scorso a Vienna. Bis impossibile? Per usare le parole di un altro cuore granata, questa volta della tv, Piero Chiambretti, comunque vada sarà un successo.