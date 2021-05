A settembre l’ottavo Torino Underground Cinefest in presenza e a ingresso gratuito

Si terrà a Torino, presso il Cinema Ambrosio e il CineTeatro Baretti, dal 2 al 9 settembre 2021, l’ottava edizione del Torino Underground Cinefest, ideato e diretto dal regista Mauro Russo Rouge, e proposto dall’Associazione Culturale SystemOut e dell’Università Popolare ArtInMovimento. Ritornerà finalmente in presenza con una selezione di circa 100 film da tutto il mondo sottotitolati in italiano e tantissime altre novità, mantenendo sempre la gratuità dell’ingresso al pubblico.

“Torneremo di nuovo in sala perché il cinema deve essere sentito, visto e goduto in sala. Ci stiamo adoperando per un’ottava edizione dal vivo, in presenza. È un anno difficile da comprendere e da gestire. Abbiamo deciso di posticipare il festival di qualche mese per garantire un evento live. Settembre è il mese ideale. Nel marzo dello scorso anno, col primo lockdown, siamo stati costretti a lanciarci in streaming su Mymovies e altre piattaforme. Da allora, tutto il mondo festivaliero si è trasferito necessariamente online generando talvolta una sorta di overbooking di eventi che hanno provocato un effetto bulimico nel pubblico. Reputo lo streaming una grande opportunità di visibilità, senza confini. Ma l’interazione con il pubblico in sala e quel senso di benessere profondo che avverti prima e dopo la proiezione di un film , sono indispensabili.

L’obiettivo del festival rimane la divulgazione del cinema indipendente. Da sempre sensibili ai linguaggi più arditi e sperimentali, il Torino Underground s’impegna a garantire la diffusione di opere, corti e lunghi, di difficile collocazione all’interno del mainstream cinematografico, afferma Mauro Russo Rouge.

È già possibile registrarsi gratuitamente su Eventbrite per partecipare all’ottava edizione del Torino Underground a questo URL https://www.eventbrite.it/e/biglietti-torino-underground-cinefest-130552643471

Il programma dell’ottava edizione del Torino Underground sarà disponibile entro la seconda settimana di agosto 2021 sul sito dell’evento www.tucfest.com.

Tra i partner culturali del festival si annoverano Event Horizon e Forword, mentre tra i mediapartners si ricordano La Settima Arte, ArtInMovimento Magazine, Sentieri Selvaggi, Movieplayer.it e CameraLook.