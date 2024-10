Torna Apart, la mostra di antiquariato con 40 gallerie d'arte nel Parco del Valentino [FOTO]

Torna alla Promotrice delle Belle Arti, nel cuore del Parco del Valentino, la mostra di arte e antiquariato Apart. Giunta alla sua ottava edizione, l'esibizione coinvolge 40 antiquari - la maggior parte torinesi e piemontesi - per mostrare pezzi pregiati in ogni ambito. Le opere, infatti, variano dal design all'archeologia, dalle stampe a statue, quadri e tappeti e provengono da ogni parte del mondo. Sono presenti anche i sei Juke boxes più rari al mondo, bellissimi pezzi costruiti tra il 1939 e il 1941 dall'azienda Wurlitzer.

Parola d'ordine 'contaminazioni'