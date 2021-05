LA RICETTA - Risotto punte di asparagi e gamberetti

Una ricetta di stagione è l’ideale per preparare un pranzo saporito ma salutare.

Il risotto con asparagi e gamberetti è un classico della cucina italiana, buono e amato sia dai grandi che dai piccini, questo perché è un piatto che coccola ma che richiede tempo e attenzioni. Il piatto è molto delicato al palato e per questo è anche l’ideale per una cena leggera e appetitosa.

Gli asparagi sono uno dei primi doni preziosi della primavera. Tra i più importati troviamo quelli di Santena, che deve la sua fama al sapore dolce e delicato e alla scarsa fibrosità, frutto della freschezza e delle terre sabbiose in cui cresce. Disintossicanti e diuretici, gli asparagi sono ricchi di vitamine, sali minerali e sostanze energetiche, possiedono proprietà antiossidanti e proteggono i capillari.

Utilizziamo per la preparazione un riso Carnaroli, buono e versatile a tal punto da essere impiegato nell’alta cucina, così come nella cucina di recupero. Il risultato eccellente in ogni caso è sempre garantito.

Abbiniamo al risotto un Gavi del Comune di Gavi DOCG “La Toledana” 2019; color giallo paglierino, con riflessi verdolini al calice. Sentori olfattivi di fiori bianchi con ricordi fruttati e su note agrumate. Il palato risulta fragrante, scorrevole e ben calibrato. Temperatura di servizio: 8/10°. Gradazione alcolica: 13%.

RISOTTO PUNTE DI ASPARAGI E GAMBERETTI

Ingredienti: 500 gr di riso Carnaroli, 150 gr di gamberetti sgusciati, 150 di punte di asparagi, 1 spicchio d’aglio, 150 gr di burro, vino secco bianco, 1 l di fumetto di pesce o brodo vegetale, EVO, sale e pepe.

Preparazione: Fare rosolare in una padella lo spicchio d’aglio intero con poco olio. Unire le punte di asparagi. Sfumare con poco vino e cuocere per ¾ di cottura. Lo stesso procedimento lo subiranno i gamberetti all’interno di una padella con solo poco olio. Una volta pronti tutti gli ingredienti procedere con la preparazione di un classico risotto, sfumando all’inizio con vino bianco e procedendo la cottura bagnando gradatamente con il fumetto di pesce o il brodo vegetale. A ¾ di cottura del riso unire gamberetti e punte di asparagi.

Terminare la cottura e fuori fuoco, mantecare con burro.

PS: si possono mantenere da parte alcune punte di asparagi per la decorazione finale.





Realizzato dall’allievo Ivano Petrin della classe III D in collaborazione con il Docente Santo Corridore