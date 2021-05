Conoscere i gatti per diventare tutor di colonia felina: partito il primo corso al Factory di Nichelino

E' partito nel weekend all'Open Factory il primo corso per Tutor di Colonia Felina di Nichelino, fortemente voluto dall'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola.

"We want you"

Una iniziativa lanciata il mese scorso con uno slogan accattivante. Ricordate lo storico manifesto dello zio Sam, con il celebre motto “I want you”, realizzato durante la Prima Guerra Mondiale per stimolare i giovani americani ad arruolarsi? A distanza di cento anni zio Sam è sbarcato a Nichelino e lo slogan è servito per chiamare a raccolta i cittadini nella campagna per aiutare gli animali.

"Un successo oltre le più rosee aspettative pensando a tutte le meravigliose persone che si sono fatte avanti volontariamente per occuparsi della tutela dei diritti degli animali della Città", ha spiegato l'assessore nichelinese. "Un dato di cui tenere conto rispetto alla sensibilità dei cittadini nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, checché se ne dica e nonostante molte persone si ostinino a derubricare a politiche di serie B quelle a tutela del benessere animale".

Successo oltre ogni aspettativa

Per Verzola questo positivo riscontro è servito anche per provare a dimenticare alcuni fuori programma e scritte non esattamente 'politically correct' apparse su alcuni manifesti elettorali della città. "La prossima volta mi aspetto almeno una rima baciata", ha detto, provando a prenderla con ironia. "La nostra è una semplice questione di civiltà, sensibilità e amore. Prerogative che fanno bene al mondo, non certo il contrario".