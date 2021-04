Lo zio Sam sbarca a Nichelino: "We want you" per aiutare gli animali

Ed allora "We want you", per l'iscrizione al primo corso gratuito per Tutor di Colonia felina della Città di Nichelino. Le mail vanno mandate all'indirizzo ufficiotutelaanimali@comune.nichelino.to.it entro e non oltre il 23/04/21.

"La data di inizio attività verrà comunicata a seguito della chiusura iscrizioni e al termine del corso verrà rilasciato certificato attestante la frequentazione dello stesso e tesserino di riconoscimento per operare ufficialmente e poter accedere alle colonie feline del territorio", ha concluso Verzola.