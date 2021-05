L'impatto sociale dell'economia? E' qualcosa che si misura: Torino ha 70 nuovi valutatori

Si è conclusa la seconda edizione del Corso Universitario di Aggiornamento professionale (CUAP) in Valutazione d’Impatto sociale, rivolto a coloro che intendono potenziare conoscenze e competenze sul tema della valutazione di impatto: ovvero quali conseguenze (positive) può avere un'attività economica a livello di benefici per il territorio e per le persone con cui entra in contatto.